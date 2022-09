«Lettre de la City»: Il faut sauver Oxford Street!

Oxford Street, morne plaine. Lorsqu’on se promène entre Marble Arch et Tottenham Court Road, le spectacle est hallucinant. Les enseignes renommées comme House of Fraser, Top Shop et Gap tout comme de nombreuses boutiques de mode ont fermé. Il ne reste plus que deux grands magasins – Selfridges et John Lewis – sur le boulevard long de 1,6 kilomètre. En revanche, les vendeurs de confiseries, les échoppes de souvenirs bon marché et la restauration rapide prolifèrent. Dans cette agglomération réputée pour ses espaces verts, Oxford Street n’a plus d’arbres, ni de bancs.

Le mètre carré commercial le plus cher d’Europe en 2018 est en chute libre. La fréquentation a chuté de 60 % depuis le covid. Les mendiants fourmillent. Le quartier est mal famé. Oxford Street a perdu son éclat pour devenir une rue commerçante clonée, comme l’Angleterre en compte tant.