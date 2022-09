Anderlecht dévoile un nouveau maillot en collaboration avec Damso (vidéo)

Le RSC Anderlecht débutera ce jeudi sa phase de groupes de Conference League avec la réception de Silkeborg. Et qui dit scène européenne dit bien souvent 3e jeu de maillot. C’est ainsi que ce mardi, le club bruxellois a dévoilé une nouvelle vareuse, en collaboration avec Damso.

« La collaboration du plus grand club et le plus grand artiste du pays donne naissance à une collection unique – une célébration de Bruxelles en tant que capitale de talents », peut-on lire dans le communiqué d’anderlecht. « Le X au cœur du design du maillot noir et or fait référence à BXL, une ville talentueuse à la diversité unique – des artistes aux athlètes. »