Développer l’école par une entreprise citoyenne

Il y a sans doute deux raisons au moins à cela : la recherche du profit avec les services et la volonté d’une minorité de maintenir son pouvoir pour garder ses privilèges.

Pour investir dans les services, dont l’école, les fortunes se réorganisent. Il suffit en Belgique de voir les investissements récents des familles Frère et Boël dans le groupe Cognita. (1)

Quant au pouvoir, celui-ci n’existe que si vous le reconnaissez. Une minorité ne pourra jamais avoir du pouvoir sur une majorité qu’avec l’acceptation de celle-ci. Et l’école est pour cela un outil précieux. Elle contribue à construire une représentation du monde. C’est ce que les pédagogues appellent le curriculum latent ou caché.

L’école publique est un moyen d’empêcher cette stratégie d’accaparement de l’école par une minorité. Car par nature, le bien public est soucieux de l’intérêt général. Tous n’en sont pas convaincus ! Pour certains, si le bien public est sous l’influence d’une minorité alors il ne garantit plus l’intérêt général.

Deux options pour permettre à l’école de servir l’intérêt général

La première, pour autant qu’il soit possible de neutraliser le pouvoir d’une minorité sur les rouages de l’Etat garant du bien public, c’est d’exiger que l’école reste une école publique (et exclusivement publique, attendu la partie I article premier paragraphe 3 de l’AGCS (Accord général sur le commerce des services) imposant la privatisation en cas de coexistence public/privé), sous le contrôle de tous ses citoyens via ses représentants politiques. Mais d’aucuns dénoncent un décalage de plus en plus grand entre les peuples et certains représentants, contribuant à détourner le bien public au profit des intérêts privés.

Une seconde option qui pourrait tenter certains suite aux échecs possibles de la première, est celle que nous pourrions appeler « l’école coopérative citoyenne populaire », entreprise placée directement sous l’autorité du peuple, dans une dynamique de démocratie directe.

Une école coopérative citoyenne

Il s’agira d’organiser une école financée par l’immense majorité des citoyens de milieux modestes. Une école organisée directement par le peuple, pour le peuple. Sans passer par l’Etat (vécu comme l’outil au service principal des riches) ! A la minorité des riches, s’ils le veulent, de payer leurs écoles. Sans participation des autres. Cette option, pour de multiples raisons, pourrait rencontrer un succès grandissant dans les prochaines années. Elle devrait être complétée, naturellement, par le retrait des contributions des charges de l’enseignement. Car dans ce cas de figure, ce mécanisme (les taxes et impôts) pour certains servirait alors peut-être plus à prendre l’argent dans les poches d’une majorité pour le redistribuer à une minorité que l’inverse. Ce sera peut-être aux yeux d’une immense majorité la seule solution pour les peuples. Elle a plusieurs avantages. Les peuples s’autodéterminent. Car leur école ne leur apprendra plus à accepter l’autorité d’une minorité. À lire aussi Neuf propositions pour une école plus égalitaire

Elle n’est cependant pas sans effets pervers. Cela conduit à une ségrégation de plus en plus forte, chacun vivant dans un camp retranché. Le « vivre ensemble » existe peu ou pas, conduisant à un éclatement de la société générateur de violences. Cet éclatement mène-t-il, à terme, sur le chemin d’une société favorisant l’épanouissement de personnes heureuses ? Mais ce sera peut-être aux yeux de certains le prix à payer dans une marchandisation de l’enseignement pour libérer les peuples de chaînes… Car, finalement, d’où vient la richesse ?, diront certains. Du capital et de la spéculation ? Non ! La richesse vient du travail et des projets. Pas l’inverse. Et lorsque l’immense majorité ne travaille pas et ne porte pas de projets, il n’y a plus de richesses.

Dans cette option de ségrégation, ce n’est pas l’immense majorité qui y perdra. L’immense majorité des gens modestes n’a pas besoin des nantis pour vivre. Les nantis, eux, pour rester riches ont besoin du travail de tous les autres.

Certes, cette option a des effets pervers. Et elle rencontrerait bien des oppositions. Elle générerait bien des violences. Mais, elle sera peut-être, aux yeux de certains, nécessaire compte tenu du contexte.

Ségrégation et « vivre ensemble »

Renforcer la privatisation de l’école, n’est-ce pas conduire à plus de ségrégation, source de violences sociales ?

Si l’école est, pour l’essentiel, aux mains d’une minorité favorisée et si cette minorité estime que la formation de haut niveau pour tous n’est plus une nécessité dans le monde vers lequel elle veut aller et qu’elle décide de la détruire ou en réduire fortement la qualité (2), alors l’école populaire coopérative citoyenne s’inscrivant dans une dynamique de gouvernance directe sera une nécessité. Elle offrira sans doute aux peuples l’opportunité de reprendre leur devenir en main en permettant à ses enfants de s’épanouir dans la plénitude de leurs possibilités au plus grand profit de tous.

École publique ou école coopérative citoyenne ?

Dans une guerre met-on tous ses œufs dans le même panier ?

L’enfer est pavé de bonnes intentions et de moins bonnes…

Et vous, qu’en pensez-vous ?

(1) « Rendez vous de grandes familles à la tête des écoles de cognita », in L’Echo du 2 février 2019.