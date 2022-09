Panini a présenté son album pour la Coupe du monde 2022 au Qatar (photos)

Autre nouveauté, certaines pochettes posséderont une image supplémentaire d’un joueur en action. Vingt joueurs, des légendes et des stars actuelles, figurent dans cette série d’autocollants « extrêmement rares ».

Le lancement s’effectue dans un contexte particulier, avec une Coupe du monde organisée en novembre et décembre. « Nous lançons l’album en période de rentrée alors que d’habitude c’est plutôt en fin d’année scolaire », a résumé Thierry de Latre du Bosqueau, l’administrateur délégué de Panini Belgique. « Ce paramètre a été étudié et réfléchi, mais il est clair que le changement décidé par la FIFA est un nouveau paramètre pour nous et une inconnue totale. »

« L’ambiance économique n’est pas facile non plus », a ajouté l’administrateur délégué. « La bonne nouvelle, c’est que le prix de vente n’a pas été augmenté, malgré l’augmentation du coût des matières premières. Pour Panini, il y a une surcharge au niveau du papier, que le groupe prend en charge. Ce qui est un peu plus ennuyeux, ce sont les délais de livraison qui peuvent être rallongés à cause de ça. »

Le lancement de l’album consacré au Mondial, organisé par la FIFA, intervient quelques mois après la perte de la licence pour le groupe italien des compétitions de l’UEFA, comme l’Euro. « C’est quelque chose d’ennuyeux », reconnaît Thierry de Latre du Bosqueau. « Maintenant, je fais confiance à Panini, qui est un groupe international avec plus de 60 ans d’existence, pour trouver une solution d’ici 2024 afin de lancer une collection sympa. »