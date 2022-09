Voici quand auront lieu les deux prochaines indexations des salaires

Selon le Bureau du plan, l’indice pivot va être dépassé deux nouvelles fois, en octobre et en décembre. Il le sera encore deux fois en 2023, en février et juillet.

Le taux d’inflation annuel devrait s’élever à 9,4 % en 2022 et à 6,5 % en 2023 alors que l’augmentation de « l’indice santé », qui sert entre autres au calcul de l’indexation des salaires, des allocations sociales et des loyers, atteindrait 9,1 % en 2022 et 7,0 % en 2023, annonce mardi le Bureau du plan dans ses dernières prévisions d’inflation.