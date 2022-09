Baptême de l’art: à vélo chez Magritte

La 10e édition du Rallye de la Petite Reine aura lieu les 10 et 11 septembre à Lessines, cité natale de René Magritte… et de Claudy Criquielion. Sur 25 km environ – une première boucle le matin, puis pique-nique, et une deuxième boucle l’après-midi –, ce festival cycliste organisé par le Centre culturel René Magritte (CCRM) de Lessines propose à chaque étape une performance d’arts du cirque et de la rue par des compagnies belges et internationales.

On pédale ainsi de villages en châteaux, en passant par les carrières de porphyre et d’autres sites emblématiques du patrimoine qui ouvrent leurs portes aux (courageux) spectateurs et spectatrices. Au total, treize spectacles, concerts ou attractions jalonnent le parcours. Seul le P’tit Bal Portatif est en roue libre tout au long de l’itinéraire.