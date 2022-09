Moyen-Orient: le communautarisme gangrène l’Irak contemporain

Un Parlement paralysé, un gouvernement impuissant, une population exaspérée : l’Irak de 2022 ressemble à un bateau sans gouvernail, soumis à la houle folle d’un océan où les communautés sunnites, chiites et kurdes se regardent en chiens de faïence quand elles ne sont pas elles-mêmes déchirées, alors que les voisins et les puissances étrangères rivalisent dans l’ombre pour exercer leur influence au mépris du bien-être de la population…

Jusqu’où remonter dans l’histoire contemporaine de l’Irak pour expliquer la crise profonde dans laquelle le pays s’enlise depuis des années ? Différents repères existent depuis la création en 1920 de l’Etat irakien par les Britanniques. Le plus récent se situe en 2003. Quand la longue et féroce dictature de Saddam Hussein prend fin avec la brutale invasion de l’Irak par l’armée américaine et ses alliés.