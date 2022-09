Les joueurs du PSG conviés à une initiation au char à voile par la Fédération française (vidéo)

À la veille du match le plus important depuis son arrivée cet été à la tête du Paris SG, contre la Juventus Turin, en Ligue des champions, Galtier a été sommé de s’expliquer sur le choix du club parisien de faire le trajet aller-retour Paris-Nantes en avion plutôt qu’en train.

La sortie de l’entraîneur du Paris SG Christophe Galtier qui a proposé que son équipe fasse ses prochains déplacements en « char à voile », plutôt qu’en avion comme elle l’a fait ce week-end pour se rendre à Nantes, a fait réagir lundi en pleine polémique sur les jets privés et leur impact sur le climat.

« On peut aller à Nantes de Paris en char à voile »

« Ce matin, on a discuté avec la société avec laquelle on fait nos déplacements pour savoir si on ne pouvait pas se déplacer en char à voile », a-t-il lancé tout sourire. La question a provoqué l’incrédulité, puis le rire de l’attaquant star Kylian Mbappé, assis aux côtés de Galtier.

Si cette ironie sur des prochains déplacements en « char à voile » a été vivement critiquée, notamment par la gauche et le gouvernement, elle a permis de mettre un coup de projecteur sur cette discipline, annonce La Voix du Nord. En effet, la Fédération française de char à voile (FFCV) en a profité pour renvoyer la balle à Christophe Galtier, avec humour. « Nous proposons aux joueurs du PSG de venir faire du char à voile. Merci de parler du char à voile ! », a écrit la fédération sur Facebook.

« J’ai le plaisir de lui annoncer qu’on peut aller à Nantes de Paris en char à voile. Il faut juste neuf heures, un vent bien orienté et constant », a déclaré le dirigeant de la FFCV, Christophe Roger, sur Europe 1.