L’ombre de l’extrême droite plane sur les élections suédoises

Il a le physique du gendre idéal : visage poupin, lunettes rondes, cheveux impeccablement gominés avec une raie sur le côté, et depuis peu une barbe fournie pour se donner un air plus sérieux et respectable. Jimmie Akesson, 43 ans, leader du parti d’extrême droite des Démocrates de Suède (SD), est l’homme politique qui a le vent en poupe dans le pays. Lorsqu’il a pris les rênes de ce groupuscule issu des milieux néonazis, en 2005, les SD n’arrivaient même pas à franchir la barre des 4 % qui permet d’obtenir des sièges au Parlement. En 2010, il brise ce plafond de verre en emmenant vingt députés au Riksdag. Abandonnant progressivement toute idée d’une sortie de la Suède de l’Union européenne, expurgeant ses rangs des nostalgiques du nazisme, il parvient en 2018 à faire des SD le troisième parti du pays avec 17,5 % des voix.