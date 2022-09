«Spider-Man: No way home» en version (très) longue

De John Watts, avec Tom Holland, Zendaya, Benedict Cumberbatch, Alfred Molina, 148 min.

On ne reviendra plus sur l’intrigue du dernier Spider-Man en date, sorti le 15 décembre 2021, si ce n’est en rappelant que Peter Parker y côtoie le Dr Strange en espérant retrouver son « anonymat » saboté par l’infâme Quentin Beck alias Mysterio. Et que le même docteur foire son sort de l’oubli et ouvre des passages entre les dimensions du Multivers. Ce qui donne l’occasion au spectateur de revoir dans ce film qui clôture une sorte de trilogie les précédents acteurs ayant incarné l’homme-araignée.