L’US Open a perdu la tête: «Tout le monde peut désormais gagner ici!»

L’US Open est décidément l’endroit où les certitudes fondent comme un oignon dans un hamburger. Nadal et Djokovic se sont partagé les trois premiers Majors de la saison, l’Espagnol en était encore à 22 succès à zéro en Grand Chelem, mais à New York, on aime quand la jeune génération vient bousculer les « habitués ». Et c’est ce qui s’est passé lundi soir lorsqu’un Frances Tiafoe (24 ans et 26e mondial) est venu bouter, hors des huitièmes de finale, un Rafael Nadal qui n’est pas arrivé à Flushing Meadows dans les meilleures conditions.