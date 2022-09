«Kompromat»: sauve qui peut la vie

De Jérôme Salle, avec Gilles Lellouche, Joanna Kulig, 127 mn.

En russe, Kompromat signifie « preuves compromettantes ». Cette technique utilisée par les services secrets russes vise à monter des dossiers pour nuire à un ennemi de l’Etat. C’est ce qui arrive à Mathieu Roussel (Gilles Lellouche), expatrié français installé à Irkoutsk avec sa famille, suite à un spectacle de danse avant-gardiste qu’il a organisé et qui a déplu aux autorités. Arrêté et accusé d’avoir publié des documents pédophiles sur internet, Mathieu est enfermé et torturé. Bien vite, il se rend compte qu’il risque la prison à vie. Abandonné par la diplomatie française, il n’a qu’une option : s’évader et rejoindre la France par ses propres moyens.