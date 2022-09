Alerte jaune sur l’ensemble du pays: les prévisions météo des prochaines heures

Cet après-midi, le temps sera d’abord encore sec mais le ciel s’ennuagera au fil des heures. Comme en éclaireur avant la dégradation orageuse attendue en soirée et la nuit prochaine, quelques averses localisées pourront déjà se développer en cours d’après-midi et éventuellement s’accompagner de coups de tonnerre. Les maxima varieront entre 22 et 25 degrés en bord de mer, autour de 27 degrés dans le centre, jusqu’à 29 ou 30 degrés en Campine. Le vent sera faible à modéré de sud-ouest puis souvent faible de direction variable.

Averses et orages cette nuit

Ce soir et une partie de la nuit, les averses et les orages deviendront nettement plus nombreux et gagneront en intensité. Le système orageux semble se déplacer relativement rapidement, mais certaines cellules pourront par endroits être à l’origine d’importantes précipitations en peu de temps et s’accompagner de forts coups de vent.