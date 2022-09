«Sundown»: une fable noire et dérangeante portée par Tim Roth

De Michel Franco, avec Tim Roth, Neil Bennet, Charlotte Gainsbourg, Iazua Larios, 83 mn.

Alice et Neil Bennett (Charlotte Gainsbourg et Tim Roth) sont le noyau d’une riche famille britannique en vacances à Acapulco avec aussi Colin et Alexa (Samuel Bottomley et Albertine Kotting McMillan), jeunes adultes de la famille. Leurs journées sont faites de trempette dans l’eau, de bains de soleil, de massages et de cocktails. Une parfaite vie de famille riche en vacances. Jusqu’à ce qu’une urgence lointaine interrompe leur voyage.