C’est officiel: Westerlo frappe un grand coup en attirant Nacer Chadli (photos)

C’était dans l’air et c’est désormais officiel : Nacer Chadli a bel et bien rejoint Westerlo dans les dernières heures de ce mercato en Belgique. International belge à 66 reprises, l’ailier de 33 ans, sous contrat chez les Stambouliotes de Basaksehir jusqu’en juin 2023, n’était plus vraiment en odeur de sainteté du côté de la Turquie. Et, à quelques mois de la Coupe du Monde au Qatar, ce transfert permet donc au Liégeois de se montrer aux yeux de Roberto Martinez, notre sélectionneur.

Arrivé en Belgique il y a quelques heures, le joueur a signé son contrat il y a quelques minutes maintenant. Voilà l’un des gros coups de ce mercato en Belgique !