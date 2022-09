Météo-France active la vigilance absolue dans deux départements

En prévision d’orages stationnaires, Météo-France a placé le Gard et l’Hérault en vigilance absolue. Selon le service, ces précipitations pourraient entraîner des risques d’inondations brutales.

Météo-France a placé mardi le Gard et l’Hérault en vigilance absolue, en raison d’«orages stationnaires» et de volumes de précipitations exceptionnels, tandis que 25 départements du Centre-Est et du Nord-Est restent en vigilance orange aux orages mardi soir.

Dans les deux départements du Sud, «les orages stationnaires se sont bien mis en place» et «l’intensité exceptionnelle des précipitations observées nécessite un passage en vigilance rouge», annonce le service météorologique.