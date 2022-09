Supermarchés: une étude dénonce les nombreuses fausses promotions

Les grandes chaînes de supermarché ne tiennent pas leurs promesses. C’est ce que démontre une étude de l’organisation des consommateurs Test-Achats. Dans son enquête, Test-Achats, alerte sur les nombreuses fausses promotions présentes dans les supermarchés.

Test-Achats cible notamment Delhaize, qui, selon l’organisation, profiterait d’une remise plus importante sur les produits Nutriscore A et B pour ne plus donner automatiquement une réduction de 5 % sur ces produits aux clients possédant la carte SuperPlus. Seuls ceux qui dépensent au moins 99 euros ont droit à une réduction de 10 % sur les produits frais avec Nutriscore A et B le mois suivant.