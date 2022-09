François Descraques à propos du «Visiteur du futur»: «L’important dans la SF, ce sont les idées»

Au commencement, c’est-à-dire en 2009, était une série diffusée sur le web, réalisée par François Descraques et narrant les (més)aventures de Renard, un loustic venu du futur pour empêcher la fin du monde. Gros carton à l’époque ! Internet, c’est l’école de la débrouille pour une foule de jeunes créateurs. Ce que Descraques et sa petite équipe y ont appris est aujourd’hui mis au service d’un premier long-métrage. Une comédie de science-fiction dans laquelle notre Visiteur kidnappe un politicard et sa fille pour empêcher une catastrophe à l’échelle de la planète. Au Bifff, où le film a été projeté il y a quelques jours, on lui prédirait bien le prix du Public, tiens…