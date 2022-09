Luc Dardenne à propos de «Tori et Lokita»: «C’est un film de dénonciation, plus que les autres»

Luc et Jean-Pierre Dardenne se sont déjà remis au travail. Ils aimeraient faire « quelque chose de différent » mais ne veulent pas dire de combien de degré sera le virage. On attendra. Par contre, ils ne sont pas avares de mots pour parler de Tori et Lokita, applaudi et primé à Cannes et qui arrive enfin dans les salles.

Pourquoi traiter la problématique des migrants à travers l’exil de deux mineurs ?