Pourquoi les PFAS, ces produits chimiques dits éternels sont si néfastes pour notre santé?

Longtemps considérés comme une révolution dans l’industrie chimique, les PFAS sont aujourd’hui la bête noire des grands groupes comme Solvay ou la société 3M à Anvers qui y ont fondé une partie de leur succès. Et pour cause, leur principale qualité est maintenant devenue leur plus gros défaut. Ces alkyls perfluorés et polyfluorés (PFAS) sont des molécules chimiques constituées d’atomes de carbone et de fluor qui offrent des propriétés de résistance extrêmes. Apparus dans les années 50, ils ont été utilisés pour de nombreuses applications industrielles et développement de produits de notre quotidien auxquels elles permettaient d’offrir une résistance à l’eau (matière imperméable) et au feu ou à la chaleur (mousse anti-incendie, carton de boîte à pizza).