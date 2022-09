Polémique au PSG: le duo Mbappé-Galtier a un train de retard...

Au cœur d’un plan de « sobriété énergétique » qui agite les citoyens français, appelés à limiter leur consommation d’énergie au quotidien, les rires de Kylian Mbappé et Christotphe Galtier passent mal. Très mal. Interrogés en conférence de presse sur l’éventualité d’utiliser le train plutôt que l’avion (et les jets privés, surtout) pour les déplacements du club, l’attaquant et l’entraîneur du Paris Saint-Germain ont quelque peu pris le sujet à la légère, le premier esquivant la question, le second tentant une vanne qui n’a pas vraiment fait sourire l’assemblée. « Je me doutais que l’on allait avoir cette question-là. Pour être très honnête avec vous, ce (lundi) matin, on a parlé avec la société qui organise nos déplacements, on est en train de voir si on ne peut pas se déplacer en char à voile. Voilà. » Fin de citation. Indécence profonde qui a choqué une bonne partie de la classe politique française, dont la maire de Paris Anne Hidalgo, mais qui a aussi agacé la direction du PSG elle-même.