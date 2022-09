«Tori et Lokita», «Sundown»... : les cinq sorties cinéma de cette semaine à ne pas manquer

Tori et Lokita ****

De Luc et Jean-Pierre Dardenne, avec Pablo Schils, Joely Mbundu, Alban Ukaj, Marc Zinga, 88 mn.

Impossible de ne pas aimer Tori et Lokita, un enfant et une adolescente venus seuls d’Afrique, fuyant leur pays natal, le Bénin. Ils ont fait connaissance dans un bateau et ont uni leur solitude, leurs galères pour survivre ensemble avec l’espoir de se poser en Belgique, d’y trouver refuge, d’y grandir, de s’y épanouir. Impossible de les ignorer, de ne pas les accompagner, de ne pas être mal face à leur sort malheureusement banal de migrants isolés car ils ont en eux une obstination légitime, une espérance joyeuse, le profil du monde de demain avec quelque chose de formidablement et fondamentalement vivant.