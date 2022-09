Le Belge Kamiel Bonneu s’adjuge la troisième étape du Tour de Grande-Bretagne (vidéo)

Kamiel Bonneu a remporté la 3e étape du Tour de Grande-Bretagne cycliste (2.Pro), mardi, entre Durham et Sunderland (163,6km). Le coureur de Sport Vlaanderen-Baloise a réglé un groupe de quatre coureurs partis en début de course. Il a devancé le Canadien Benjamin Perry (WiV SunGod), le Britannique Alexandar Richardson (Saint Piran) et le Néerlandais Mathijs Paasschens (Bingoal Pauwels Sauces WB). Le Néo-Zélandais Corbin Strong (Israel-Premier Tech) conserve de justesse son maillot de leader.

Quatre coureurs s’échappaient après une dizaine de kilomètres : Kamiel Bonneu (Sport Vlaanderen-Baloise), le Néerlandais Mathijs Paasschens (Bingoal Pauwels Sauces WB), le Canadien Benjamin Perry (WiV SunGod) et le Britannique Alexandar Richardson (Saint Piran). Leur écart grimpait jusqu’à 5 minutes.