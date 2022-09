Le groupe chimique Solvay pris dans la tourmente des «PFAS»

PFAS. Ou perfluorés en français. Soit cette famille de molécules issues de la chimie du fluor et du carbone dont l’utilisation massive par l’industrie chimique est due à leur principale propriété : une très grande stabilité, qui les rend résistantes aux très hautes températures et imperméables, notamment (lire par ailleurs). Le revers de cette médaille est connu : cette stabilité rend l’existence de ces molécules quasi-permanente, et engendre, dès lors qu’elles se diffusent dans l’environnement, une pollution qui tend à s’accumuler. Et ce, y compris dans l’organisme des personnes qui y sont régulièrement exposées.