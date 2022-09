La «sobriété» pour répondre à la crise énergétique? Le concept à la mode qui fait peur aux politiques

Economiser l’énergie, consommer autrement, assène-t-on. De là à appeler la population à la « sobriété »…, il n’y a plus grand monde. Le concept est à la mode, mais gare à l’impopularité. Et à la polémique. Au MR : « La sobriété ? C’est le cache-sexe des décroissants ! »…

Le mot est rond, le concept beaucoup moins, il hérisse, on le fuit. Chez nous, où la controverse est partout politiquement, dites « sobriété », vous verrez. De quoi parle-t-on ? Vu la crise énergétique aujourd’hui et la rupture climatique derrière, il est beaucoup question au fond, en plus de maîtriser les prix, d’un changement de « modèle » de développement. Il faut « basculer ». Pouvoirs publics et grand public sont convoqués. Dans son discours du 14 juillet, Emmanuel Macron avait appelé à « rentrer collectivement dans une logique de sobriété », encourageant tout le monde à réduire sa consommation énergétique. Depuis lors, le concept vit moyennement en France (même si le président en a rajouté récemment, annonçant la fin de « l’abondance »), péniblement chez nous…