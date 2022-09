Jesse Eisenberg à Deauville: «L’antagonisme entre art et activisme m’occupe continuellement l’esprit»

Figure du cinéma indépendant au début des années 2000 avec des films comme Adventureland et Bienvenue à Zombieland, révélé en 2010 par The Social Network, de David Fincher, où il incarne Mark Zuckerberg, fondateur de Facebook, Jesse Eisenberg se défie des cases où l’on voudrait l’enfermer, celui du juif new-yorkais ou de l’ado névrosé croisé chez Noah Baumbach (Les Berkman se séparent). Il a pourtant tout du fils spirituel de Woody Allen, aussi névrosé que lui, aussi juif new-yorkais et doté d’une même ironie mordante. Mais Jesse, qui se pose mille questions à la seconde et parle en mode staccato permanent, multiplie les casquettes : acteur, dramaturge, romancier, metteur en scène, chroniqueur pour le New York Times et maintenant réalisateur. Il excelle dans des films intimes signés Woody Allen, Kelly Reichardt, Joachim Trier, comme dans des blockbusters (Batman v. Superman, Insaisissables). Déjà plus d’une quarantaine de longs-métrages à 38 ans.