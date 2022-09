Factures d’énergie: le gouvernement accélère le tempo pour protéger plus de monde

Un peu plus d’une semaine après un Comité de concertation (Codeco) qui n’a pas convaincu grand monde, à l’avant-veille d’un sommet européen décisif mais compliqué consacré aux prix de l’énergie, le Premier ministre Alexander De Croo (Open VLD) a convoqué un « kern » mardi soir, dont l’issue n’était pas encore connue à l’heure de mettre sous presse. Message : « Quoi qu’il arrive, le gouvernement fédéral prendra ses responsabilités ». Au programme de ce comité ministériel restreint, plus généralement au programme du gouvernement dans les prochains jours, on retrouve trois points principalement.