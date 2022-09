Le Standard recrute trois joueurs, Chadli rejoint Westerlo: revivez les dernières heures du mercato belge

Le mercato entrant belge a pris fin ce mardi soir sur le coup de minuit, six jours après la fermeture des transferts dans les principaux championnats étrangers comme l’Angleterre, la France, l’Allemagne, l’Espagne et l’Italie.

Dans cette journée relativement calme, on retiendra surtout l’arrivée du Diable rouge Nacer Chadli à Westerlo et les signatures de trois joueurs du côté du Standard. Les Rouches ont en effet annoncé le recrutement de Marlon Fossey (Fulham), Philip Zinckernagel (Olympiakos) et Steven Alzate (Brighton).