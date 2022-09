Economie, énergie et santé: les priorités de la nouvelle Première ministre britannique

C’est sous des trombes de pluie que Liz Truss est arrivée au 10 Downing Street mardi. Si la météo était presque à l’image de la situation du pays, désastreuse, la nouvelle cheffe du gouvernement s’est présentée en toute confiance et souriante devant la célèbre porte noire. Dans un discours sobre mais convaincu, elle a d’abord rendu hommage à Boris Johnson et à son bilan avant d’énumérer les causes des problèmes du Royaume-Uni : « L’horrible guerre de la Russie en Ukraine et les conséquences du covid ».