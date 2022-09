Davantage de prévention pour les activités festives estudiantines

Formation d’un organisateur aux premiers secours, protection contre les dérives sexistes ou discriminatoires, respect du bien-être animal, interdiction d’obliger à consommer de l’alcool… les mesures encadrant le folklore étudiant seront plus sévères dès la prochaine rentrée. L’Académie de recherche et d’enseignement supérieur de la Fédération Wallonie-Bruxelles (Ares) et la ministre de l’Enseignement supérieur, Valérie Glatigny (MR), organisaient mardi à l’UNamur une journée sur l’accompagnement des activités festives estudiantines.