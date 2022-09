Le gendarme boursier inflige 100.000 euros d’amende à François Fornieri

Nouveau pépin pour l’homme d’affaires liégeois François Fornieri. Le gendarme des marchés financiers (FSMA) a annoncé ce mardi avoir infligé une « sanction administrative » de 100.000 euros à l’ex-CEO de Mithra, société cotée en Bourse spécialisée dans le secteur de la santé féminine.

À lire aussi Mithra: François Fornieri dans la tourmente

En tant qu’administrateur de cette société, poste qu’il a occupé jusqu’au 20 juin 2022 avant de démissionner, M. Fornieri avait l’obligation de déclarer auprès du régulateur, dans un délai de trois jours ouvrés, tout transfert conséquent d’actions Mithra. Or, entre le 26 mars 2021 et le 16 juillet 2021, « Monsieur Francesco Fornieri a manqué de déclarer, déclaré tardivement ou encore déclaré erronément des ventes et un transfert d’actions émises par la société Mithra Pharmaceuticals. Ces opérations représentaient un montant cumulé de plus de 25 millions d’euros », déplore le gendarme dans un communiqué. « La FSMA a considéré que ces agissements constituaient un manquement à l’article 19 du Règlement abus de marché dans le chef de Monsieur Francesco Fornieri. L’instruction de la FSMA a débouché sur un règlement transactionnel », qui prévoit notamment le versement d’une amende de 100.000 euros. La FSMA peut proposer de telles transactions pour passer l’éponge lorsque la personne visée par l’enquête a collaboré à l’instruction.