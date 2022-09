Podcast – «Sortir de l’ordinaire»: le grand retour de Louis Attaque

Par Pierre Fagnart Publié le 6/09/2022 à 19:38 Temps de lecture: 1 min

Le groupe de rock français Louise Attaque a publié un nouveau single ici. Qui s'appelle « Sortir de l'ordinaire », six ans après leur dernier disque. Julie Huon du service culture a pu l'écouter. On lui a demandé si on le retrouvait dans ce nouveau titre les ingrédients du succès de Louise Attaque.

