«À propos», le podcast du Soir du 7 septembre: chars à voile, santé mentale des Belges et Louise Attaque

Par Sandrine Puissant et Pierre Fagnart Publié le 7/09/2022 à 06:00 Temps de lecture: 2 min

C’est une petite séquence, extraite d’une conférence de presse, qui tourne en boucle sur les réseaux sociaux. On y voit Christophe Galtier et Kylian Mbappé, entraîneur et joueur star du Paris-Saint-Germain, l’un des clubs de football les plus puissants au monde. Club qui a utilisé un jet privé pour aller et revenir de Nantes, à moins de 2 heures de train. Un journaliste leur demande si se déplacer en train, c’est nécessaire. La séquence qui a scandalisé notre éditorialiste en chef, Béatrice Delvaux.

Il faut préserver et surveiller la santé mentale des Belges. C’était l’un des enseignements de la crise sanitaire. Après le covid il y a eu la guerre, puis la crise des prix de l’énergie. Le tout sur fond de changement climatique. Une succession de crises qui font mal au bien être mental de la population. Alors va-t-on tenir le coup, psychologiquement ? Sur une question posée à Olivier Luminet, professeur de psychologie de la santé à l’UCLouvain.

Le bouche à oreille, c’est un avis, une inspiration, une recommandation et c’est livré par un membre de la rédaction. Le groupe de rock français Louise Attaque a publié un nouveau single hier qui s’appelle « Sortir de l’ordinaire », six ans après leur dernier disque. Julie Huon du service culture a pu l’écouter. On lui a demandé si on retrouvait dans ce nouveau titre les ingrédients du succès de Louise Attaque.

