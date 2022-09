Bart Verhaeghe, président de Bruges: «L’envie de faire mieux nous vaudra un jour les huitièmes»

Les comptes sont vite faits pour le FC Bruges et Bart Verhaeghe, son président : six présences recensées ces sept dernières années, avec une seule interruption, lors d’une saison 2017-18 maudite (élimination au troisième tour qualificatif contre Basaksehir et dans la foulée, en barrage de l’Europa League contre l’AEK Athènes). Avec une série en cours de cinq présences à ce stade de la compétition. Pour la dernière année où le champion de Belgique sera directement admis en phase de groupe. Maigre coefficient national oblige.

Bart Verhaeghe, enfin la bonne pour Bruges puisque cette fois, le tirage au sort lui a épargné la présence de candidats au dernier carré ?