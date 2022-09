Après les propos polémiques de Christophe Galtier, Jean-Michel Aulas annonce que «l’OL fera des déplacements en car et en train» (vidéo)

L’OL est prêt à prendre certaines mesures pour les déplacements de ses équipes professionnelles. En marge de la pose du premier fauteuil à la LDLC Arena, la future salle multifonctions du groupe OL, Jean-Michel Aulas a réagi aux propos de Christophe Galtier tenus la veille en conférence de presse. Le président de l’OL a défendu l’entraîneur du PSG : « Je ne vais pas appuyer là où ça fait mal mais la question a été mal posée et elle avait été mal comprise. C’est un sujet très important et qui doit être respecté. En tant que grands sportifs et grands entrepreneurs, on se doit d’être exemplaires. On a introspecté en interne toutes les possibilités. On aura d’ores et déjà un certain nombre de déplacements qui seront effectués en car », a expliqué le président lyonnais.

Jean-Michel Aulas a également affirmé que son club travaillait pour changer son moyen de locomotion dans la mesure du possible. « J’ai compris que la SNCF était en train d’essayer d’optimiser sur un certain nombre de déplacements, en particulier, peut-être Paris, poursuit-il. On va tout faire, y compris en faisant des efforts, au niveau des équipes, des organisations, au niveau de la direction, pour qu’il y ait moins de consommation. Quand on peut éviter de prendre l’avion, on peut prendre le train ou le car ».