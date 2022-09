Un troisième mandat pour le bouwmeester de Charleroi

Il n’y avait pas de suspense à partir du moment où un appel d’offres avait été lancé pour un troisième mandat de bouwmeester et qu’il était le seul candidat, mais Charleroi a décidé de confier à Georgios Maillis, en place depuis novembre 2013, un nouveau mandat de quatre ans. La cité carolo est la seule de Wallonie à avoir investi dans un tel poste, et l’a fait dans le but de donner une vision claire et à long terme du réaménagement du territoire. Si Paul Magnette est l’inspirateur de ce plan, c’est le bouwmeester qui en est l’éminence grise et l’ordonnateur. « Le chapitre n’était pas clôturé. Toute la ville est en construction, il y a encore de nombreux projets à faire aboutir dans la ville basse, le chantier de la Porte Ouest n’a pas encore commencé. Il faut emboîter tous les pièces du puzzle », a commenté le bouwmeester.