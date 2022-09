Les touristes russes ne sont plus les bienvenus en Europe

Les procédures de délivrance des visas Schengen de courte durée seront plus longues, plus chères, plus complexes… De quoi décourager (sans interdire) le tourisme russe.

L’Union européenne va (fortement) décourager sans (vraiment) interdire la délivrance de visas courte durée pour l’espace Schengen aux Russes. Les ministres des Affaires étrangères s’étaient accordés, mercredi dernier, sur le principe. Ce mardi, la Commission en a fait une proposition concrète, soumise à l’approbation définitive, cette semaine encore, des Etats membres. Elle prévoit que l’accord facilitant les procédures, conclu avec la Russie en 2007, soit totalement suspendu. Concrètement, le coût du sésame passera de 35 à 80 euros, l’examen ne durera plus 10 mais 15 voire 45 jours, davantage de documents seront requis… « Etre touriste dans l’Union européenne n’est pas un droit fondamental », a insisté la commissaire Ylva Johansson. Qui a par ailleurs précisé que les Etats membres peuvent réexaminer tous les visas délivrés aux citoyens russes. « Il y en a moins d’un million en cours de validité », a-t-elle précisé, corrigeant des chiffres circulant la semaine dernière, qui faisaient état de 10 à 12 millions. La Commission va par ailleurs établir des lignes directrices pour les Etats membres, leur permettant de prioriser les procédures pour certaines catégories de citoyens russes, et de « déprioriser » les visas pour les touristes. Enfin, la Commission propose de ne plus reconnaître les visas délivrés par les autorités des régions occupées de l’Ukraine, une décision qui devra, elle, être approuvée par le Parlement et le Conseil.