Un salarié sur quatre a désormais une voiture de société

On sait l’attrait des Belges (employeurs comme salariés) pour la voiture de société. Mais on aurait pu supposer, à la suite de l’extension massive du télétravail, que l’octroi de ce précieux avantage subirait un léger coup d’arrêt. Il n’en est rien selon le groupe Securex, qui dit s’appuyer sur les données issues de 9.648 entreprises et de 39.378 salariés du secteur privé.

« La part des travailleurs sous contrat à durée indéterminée disposant d’une voiture de société a augmenté de 7 %, entre début 2019 et mi-2022, passant de 23,4 % à 25 % du total », constate l’entreprise. Une tendance lourde, donc, à laquelle Bruxelles fait cependant exception. Dans la capitale, c’est au contraire une décrue qui est enregistrée, la part des bénéficiaires passant de 25 % à 22,4 % – ces données étant fondées sur la localisation de l’entreprise qui octroie l’avantage et non sur la domiciliation de la personne qui en bénéficie.