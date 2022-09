Météo: nuages, précipitations, orages… les prévisions de ces prochains jours par région

Ce mardi soir et une partie de la nuit, les averses et les orages deviendront nettement plus nombreux et gagneront en intensité. Par endroits, les précipitations risquent d’être accompagnées de forts coups de vent. Même si le risque est un peu moins marqué, quelques chutes de grêle seront également possibles. En seconde partie de nuit, les averses seront suivies d’éclaircies et de la formation de nuages bas ou de brouillard dans le sud du pays. Les minima seront compris entre 14 et 17 degrés, sous un vent faible de direction variable puis faible à modéré de sud-sud-ouest.

En soirée et la nuit de mercredi à jeudi, plusieurs nouvelles vagues d’averses potentiellement orageuses et intenses sont à craindre. Sous un vent faible à modéré de secteur sud ou de direction variable, les minima se situeront entre 13 et 16 degrés.

Jeudi

Jeudi matin, sur le nord-est et l’est, le temps sera encore très nuageux avec de la pluie ou quelques averses. Ailleurs, on retrouvera un temps sec avec des éclaircies. Les précipitations se déplaceront progressivement vers l’Allemagne et les Pays-Bas et le temps deviendra temporairement sec partout. Dans l’après-midi, de nouvelles averses se développeront depuis l’ouest ; elles pourront par endroits être fortes et éventuellement accompagnées d’orages. Les maxima se situeront entre 18 degrés en Ardenne et 23 ou 24 degrés en Campine. Le vent soufflera modérément du sud-ouest.

Vendredi

Vendredi, le temps restera variable avec surtout en seconde partie de journée des averses. Il y aura à nouveau un risque d’orages et de fortes précipitations. Les maxima se situeront entre 17 et 22 degrés. Le vent de sud sera modéré, ou parfois assez fort au littoral, et s’orientera au sud-ouest.

Samedi

Samedi, le temps sera nuageux avec des averses ou périodes de pluie. Un temps plus sec accompagné d’embellies pourra gagner l’ouest en fin de journée. Les maxima oscilleront entre 15 degrés en Hautes Fagnes et 20 degrés dans l’ouest. Le vent sera modéré d’ouest à nord-ouest, et parfois assez fort à la mer.

Dimanche

Dimanche, le temps sera d’abord gris dans la plupart des régions avec un risque de faibles précipitations. De mauvaises visibilités seront possibles en Ardenne. Plus tard, quelques éclaircies se développeront et le temps deviendra sec. Maxima autour de 21 ou 22 degrés dans le centre avec peu de vent.