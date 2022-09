US Open: Casper Ruud mate Matteo Berrettini et fonce en demi-finale

Casper Ruud (ATP 7) a validé son ticket pour le dernier carré de l’US Open, mardi à New York. Le Norvégien de 23 ans a battu l’Italien Matteo Berrettini (ATP 14) en trois sets et 2h35 de jeu : 6-1, 6-4, 7-6 (4).

Sous le toit refermé du Arthur Ashe, la pluie s’étant invitée pour la journée sur New York, l’entame menée tambour battant de Ruud, très agressif, conjuguée à celle hors sujet de Berrettini, qui a accumulé les fautes directes (40 contre 23), ont permis au Norvégien de mener deux sets à rien après seulement 1h14.

L’Italien, qui a réussi à débreaker dans la seconde manche, certes en vain, a toutefois montré les prémices d’un renversement possible. Impression confirmée à l’entame du troisième set, puisqu’il s’est échappé 3-0, commençant enfin à rentrer ses coups à l’intérieur du court, acculant de plus en plus son rival.

Mais Ruud ne s’en est pas laissé compter. Après avoir sauvé deux balles de set, il a réussi à chiper le service de l’Italien alors retombé dans ses travers, en se précipitant dans ses frappes de balle.

Le titre et le trône ?

Et au tie-break, le Norvégien, toujours aussi solide et régulier, n’a pas manqué d’en finir.

Spécialiste de la terre battue, sur laquelle il a remporté huit de ses neuf titres sur le circuit, dont trois en 2022 à Buenos Aires, Genève et Gstaad, avec entre-temps une finale perdue à Roland-Garros contre le roi de l’ocre Rafael Nadal, Ruud passe un gros cap sur ciment cette saison.

En avril, il avait été jusqu’en finale au Masters 1000 de Miami. Aisance confirmée au Masters 1000 de Montréal début août où il s’est arrêté en demie.

A New York, il n’a pas été particulièrement impressionnant, notamment poussé aux cinq sets par l’Américain Tommy Paul au 3e tour. Mais sa quatrième victoire autoritaire en six confrontations face à Berrettini, démontre sa capacité à élever son niveau de jeu.

De quoi lui permettre de nourrir le rêve d’un éventuel premier sacre en Majeur, doublé de la possibilité de finir N.1 mondial à l’issue du tournoi.