Coupe de Belgique: Seraing qualifié pour les 16es… non sans mal

C’est logiquement que le RFC Seraing menait 0-1 au repos suite à un but de Sambu Mansoni à la demi-heure de jeu. Les Métallos avaient contrôlé assez aisément les débats, se créant vite des opportunités via Elisor et Guillaume. Par contre, ils ne pouvaient rien contre la tempête qui allait s’abattre à la mi-temps sur le stade flandrien. Des trombes d’eau impressionnantes et un vent de tempête différaient le retour des acteurs. C’est sur un synthétique détrempé que la rencontre reprenait. Les joueurs locaux étaient manifestement remontés et ils démontraient de belles choses, parvenant à inquiéter Guillaume Dietsch. Concrètement, SEW se positionnait dans le camp sérésien. Les échanges devenaient même électriques, ce qui obligeait l’arbitre à intervenir auprès de Simon Elisor, tandis que d’énormes éclairs striaient le ciel. Le flanc droit de Winkel se montrait très actif, forçant Morgan Poaty à se multiplier. Dietsch aussi se mettait en valeur en écartant un envoi bien placé de Kudimbana (71e). L’avertissement était pris au sérieux et avec l’entrée de plusieurs titulaires, Seraing équilibrait enfin les débats face à, répétons-le, un rival de valeur, jouant crânement sa chance. C’est sur une balle en cloche, qui semblait devoir survoler la cage que Seraing assurait sa victoire et sa qualification. La frappe (déviée par un défenseur) étant l’œuvre d’Antoine Bernier, décidément en feu ces derniers jours.

« Une qualif acquise dans le dur » reconnaissait José Jeunechamps. « L’essentiel pour nous est de rester dans la spirale positive enclenchée à Malines. Puis je suis heureux de constater que tout le monde est concerné ».