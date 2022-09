Ilan Van Wilder: «Remco ne transmet aucun stress à l’équipe»

Ilan Van Wilder pourrait haïr Remco Evenepoel. Lorsqu’il roulait dans la catégorie des juniors, le Jettois vit débarquer son presque voisin de Schepdaal qui avait décidé d’arrêter le foot au Sporting d’Anderlecht. Et d’emblée, ce fut le festival, sur le vélo cette fois. Chaque fois battu, Van Wilder n’en nourrit aucune frustration. Aujourd’hui, il est l’équipier-clef en montagne avec Louis Vervaeke. Van Wilder a le même âge et pratiquement la même taille que son leader. Il parle, comme Evenepoel, plusieurs langues avec une aisance stupéfiante. Et il a aussi connu son lot de malchance à l’aube d’une carrière prometteuse, notamment contrariée par une rupture de contrat avec l’équipe DSM.

Ilan, racontez-nous ainsi les débuts contre Remco…