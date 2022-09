Anderlecht: Jan Vertonghen était finalement le dernier transfert de l’été

Le rêve de rapatrier Zirkzee ne s’est pas réalisé ces dernières semaines, au parc Astrid. Pas plus que l’arrivée d’un vrai nº9 ou que celle d’un nouvel ailier, mardi dans les dernières heures du mercato, comme l’avaient espéré les supporters mauves.

La direction anderlechtoise a-t-elle pour autant mal travaillé durant l’été ? Même si les trois défaites d’affilée contre les Young Boys, l’Union et Gand ainsi que le partage contre OHL pourraient laisser penser le contraire, les Mauves valent assurément mieux que leurs dernières performances.

Objectif européen oblige, Peter Verbeke a tout fait pour être prêt plus tôt que lors des dernières saisons. Après avoir concrétisé le choix du président Wouter Vandenhaute en faisant venir Felice Mazzù à la place de Vincent Kompany, le CEO anderlechtois a rapidement obtenu les signatures d’Ishaq et Angulo ainsi que les prêts d’Esposito et de Silva. Pour un chèque d’environ 5,5 millions d’euros, sans compter les salaires conséquents. Un chiffre bien moins élevé que celui des rentrées enregistrées pour les départs, une plus-value de quelque 13 millions étant évoquée.