SC Charleroi: pas de dernier renfort au Mambourg

La dernière journée a été plus calme que prévu au sein des bureaux du boulevard Zoé Drion où il n’y a finalement pas eu d’ajustement de dernière minute ce mardi. Convaincue de disposer du matériel humain suffisant dans le secteur offensif et malgré l’une ou l’autre approche concernant des attaquants dans les derniers jours du mercato, la direction sambrienne était sereine au moment d’entamer cette dernière journée de transferts.

Et celle-ci s’est finalement terminée dans le calme puisque dès 19h, on apprenait de source certaine que le mercato sambrien était terminé. Pas de dernier renfort donc pour le matricule 22, qui avait déjà bien avancé sur son marché estival bien plus tôt cet été et qui voit déjà chaque semaine plusieurs joueurs du noyau pro prendre place en tribunes, ce qui n’était pas forcément dans ses habitudes même si cela fait inévitablement partie de la vie d’un club qui grandit.