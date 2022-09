Union: l’exode a été évité, 9 renforts sont arrivés

Très tôt dans le mercato, l’Union avait perdu trois des artisans de son inespérée deuxième place acquise la saison dernière. À savoir Deniz Undav, Kaoru Mitoma et Casper Nielsen. Tandis que le coach Felice Mazzù avait, lui, succombé aux sirènes du voisin anderlechtois à la fin du mois de mai. L’ombre d’un exode massif planait logiquement au-dessus de Saint-Gilles. Et une question légitime se posait : l’Union allait-elle se faire dépecer d’ici au début du mois de septembre ? La réponse est tombée. Et elle est négative. Tous les autres tôliers sont restés, y compris donc Teddy Teuma dont le nom a été un temps associé à celui du Standard. Ou encore Siebe Van der Heyden qui a reçu une offre de Majorque.