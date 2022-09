Le mercato belge est terminé: le Standard recrute 3 joueurs, pas de dernier renfort au RSCA

Le Standard a accueilli mardi le latéral droit anglo-américain Marlon Fossey (Fulham), l’ailier danois Philip Zinckernagel (Olympiacos Le Pirée) et, sur le fil, le milieu axial colombien Steven Alzate (Brighton).

Les vœux de Ronny Deila auront été exaucés. L’entraîneur norvégien avait confié, en préface du match contre Ostende, qu’il espérait encore obtenir trois renforts : un attaquant, qui était Stipe Perica, un latéral droit et un ailier gauche. Les deux dernières cases ont été cochées mardi, juste avant la clôture d’un mercato estival qui se solde donc, à Sclessin, par huit arrivées, nécessaires pour apporter du sang neuf à l’effectif principautaire et espérer relancer la mécanique, même s’il est difficile de se prononcer sur la véritable plus-value que les nouveaux venus, inconnus au bataillon, pourront ou non apporter à l’ensemble.