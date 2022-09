Crédits hypothécaires: le plan des banques pour aider les ménages en difficulté

Les responsables des grandes banques belges se sont réunis mardi pour mettre au point un plan visant à donner un répit aux familles. Ils soulignent toutefois que la solution ne peut être la même que pour la pandémie de coronavirus. A l’époque, les entreprises et les magasins devaient rester fermés et on pouvait raisonnablement estimer la durée de la crise à son plus fort, ce qui était alors évalué à six mois.

Si les banques ne se risquent cette fois pas à prédire combien de temps durera la crise énergétique, elles n’excluent pas une période difficile de deux à trois ans.