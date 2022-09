Orages, pluie, vent… les prévisions météo de cette semaine

Après la dissipation de l’éventuelle grisaille matinale, le temps sera d’abord généralement sec, mercredi matin, avec du soleil et des champs nuageux. Dans l’après-midi, la nébulosité augmentera et des averses locales pourront se déclencher avec la possibilité de quelques coups de tonnerre, selon les prévisions de l’Institut royal météorologique (IRM).

Ce soir

Ce soir et en première partie de nuit, la nébulosité restera variable à abondante et le risque d’averses orageuses locales se maintiendra. Après minuit, les orages se généraliseront et s’intensifieront. Les minima se situeront entre 13 et 16ºC. Le vent sera faible à modéré de secteur sud ou de direction variable.

Jeudi

Jeudi matin, il fera temporairement plus calme et plus sec mais assez rapidement le risque d’averses orageuses augmentera à nouveau. Les maxima seront compris entre 18 et 23ºC. Le vent sera modéré de sud-ouest.

Vendredi

Le temps restera variable avec surtout en seconde partie de journée des averses. Il y aura à nouveau un risque d’orages et de fortes précipitations. Les maxima se situeront entre 17 et 22ºC. Le vent de sud sera modéré à parfois assez fort, et s’orientera au sud-ouest.

Samedi

La nébulosité sera variable à abondante avec des averses orageuses ou périodes de pluie. Toutefois, un temps plus sec accompagné d’éclaircies pourra gagner l’ouest en fin de journée. Les maxima oscilleront entre 15ºC en Hautes Fagnes et 20ºC dans l’ouest. Le vent sera généralement modéré de secteur ouest, faiblissant en soirée.

Dimanche

Après la dissipation des brumes et des nuages bas, le temps devrait devenir plus sec avec la possibilité de quelques éclaircies. Les maxima oscilleront autour de 21ºC dans le centre. Vent faible et variable.