KBC répercute les coûts de la lutte contre le blanchiment d’argent sur ses clients

KBC ne répercute pas la hausse des frais sur l’ensemble de ses clients. Il s’agit de clients « à risque », et ceux-ci ne sont d’ailleurs pas tous visés.

Les clients de KBC actifs dans le traitement des déchets, les jeux d’argent, les night shops et d’autres secteurs où les risques de blanchiment d’argent sont jugés plus élevés, payent plus cher leurs services bancaires depuis le début du mois, écrit De Tijd mercredi.

Les entreprises unipersonnelles et les personnes morales que KBC considère « à risque » seront informées des nouveaux taux par écrit, confirme la banque, qui répercute ainsi les coûts de la lutte contre le blanchiment d’argent.