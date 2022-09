Six nominations pour la Belgique aux FIH Hockey Stars Awards

Le hockey belge, les Red Lions et les Red Panthers pourraient à nouveau être plébiscités au niveau mondial. Une élection, qui récompense, au niveau mondial, les meilleurs joueurs, joueuses et coachs de la saison 2021-2022, dont le système de vote a été modifié suite aux nombreuses critiques lors de la dernière édition.

La Fédération internationale de hockey a publié, ce mardi, la liste des nommés pour les FIH Hockey Stars Awards 2021-22, qui récompense les meilleurs joueurs, joueuses et coachs de l’année précédente. Décriée aux 4 coins de la planète hockey lors de la dernière édition, après que l’Inde ait raflé l’ensemble des 8 récompenses mises en jeu, l’élection doit retrouver une réelle crédibilité au niveau du grand public. Et pour ce faire, la FIH a adapté son système de vote. Il y aura désormais un vote des experts qui représenta 40 % du total des suffrages. Les choix des Fédérations nationales représentées par leurs capitaines et coachs ne compteront désormais plus que pour 20 % (au lieu de 50 % précédemment). Enfin celui des journalistes comptera pour 20 % (au lieu de 25) et le choix des fans représentera les 20 % restants (25 auparavant et 300.000 votes enregistrés en 2021).

Et comme lors de chaque édition, les Belges sont évidemment bien représentés au niveau des nominations puisqu’ils sont 6 à avoir été sélectionnés suite à une analyse minutieuse de leurs prestations durant la saison dernière. Arthur de Sloover et Tom Boon figurent dans la catégorie « Joueur de l’année ». Loïc van Doren profite, de son côté, d’un temps de jeu plus conséquent, l’an dernier, en raison des absences, à répétition, de Vincent Vanasch pour raisons familiales, pour figurer parmi les 5 gardiens prétendants. Une belle récompense pour le dernier rempart du Dragons qui démontre, chaque fois qu’il en a l’occasion, ses nombreuses qualités. Du côté des Red Panthers, c’est Charlotte Englebert qui figure très logiquement dans la short-list pour « L’espoir de l’année » après avoir explosé au niveau international en 2021 avec, en point d’orgue, le titre de « Meilleure joueuse espoirs » de la Coupe du monde, en juillet dernier. Enfin, du côté des coachs, c’est le carton plein avec les nominations de Michel van den Heuvel et de Raoul Ehren, les 2 sélectionneurs néerlandais de nos équipes nationales.